عملية انتحار وهمية تستنفر الدرك الملكي في تنغير

هسبريس من تنغير

فتحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تغزوت، إقليم تنغير، تحقيقا في اختفاء شخص في عقده الثالث، بعد تركه رسالة مكتوبة بخط يده قال فيها إنه سينفذ عملية انتحار عبر رمي نفسه بأحد الآبار الواقعة بدوار أكديم نخطران جماع أيت الفرسي.

وبعد العثور على هذه الرسالة من طرف عائلة المعني بالأمر، أشعرت مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية التي باشرت تحقيقا في مضمونها؛ فيما قامت عناصر من فرق الغطس التابعة للوقاية المدنية بالرشيدية والقيادة الجهوية للدرك الملكي بورزازات بالغطس إلى قعر البئر الذي يقارب عمقه 25 مترا.

وذكرت مصادر أمنية مطلعة أنه، وبعد عملية الغطس التي باشرتها عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي إلى أسفل البئر، تبين ألا وجود لأي جثة في الماء، وأن الرسالة وهمية لتضليل الدرك والعدالة، خصوصا أن المعني بالأمر مبحوث عنه في قضايا عديدة.

وأضافت المصادر الأمنية ذاتها أن البحث جار للوصول إلى مكان تواجد المعني بالأمر من أجل تعميق البحث معه حول الظروف التي أدت به إلى كتابة هذه الرسالة الوهمية وتقديمه أمام العدالة من أجل التهم التي صدرت إثرها مذكرات بحث عنه.