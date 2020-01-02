24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:30
|13:36
|16:12
|18:34
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإهمال والباعة الجائلون يحولان حديقة موسكو بفاس إلى أطلال
- أولويات وزارة العدل
- إحالة قتلة شخص أربعيني على القضاء في مراكش
- نشطاء يطلبون التحقيق في جرائم تصفية "البوليساريو" لموريتانيين
- صباح زيداني ترد الاعتبار للقصيدة في "كن لي قليلا"
تقرير رسمي يعترف بـ"تغول الفساد في المجتمع" أمام جهود الإصلاح (5.00)
"عربدة عين الذياب" وهدوء يطبع الأحياء الشعبيّة في "بوناني البيضاء" (5.00)
- وزير الصحة ومواعيد المستشفيات: الانتظار يدوم عامين في دول أخرى - (100)
- "إنتاج سيارة في دقيقة ونصف" يجلب السخرية من رئيس الحكومة - (74)
- الحكومة تُنهي "مرسيدس 240" والمأذونية تعيق تجديد الطاكسيات - (56)
- الزاكي يسعى إلى تذويب الخلاف بين جامعة الكرة و"هداف العالم" - (33)
- "ميس أمازيغ": الإساءة للمرأة خط أحمر .. وأتمسك بالتقاليد المحلية - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سيارة مسرعة تصرع شابة دهسا في ضواحي تنغير
لقيت شابة في مقتبل العمر مصرعها في الحين إثر حادثة سير تعرضت لها أثناء هروبها من قبضة شاب كانت رفقته على متن دراجة نارية بجماعة تغزوت نايت عطا، التابعة إداريا لإقليم تنغير.
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن الشابة الضحية كانت على متن دراجة نارية رفقة شاب، ولأسباب مازالت غامضة نزلت من الدراجة وحاولت عبور الطريق جريا، دون أن تلاحظ قدوم السيارة التي صدمتها وأردتها قتيلة على الفور.
وذكرت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي توصلت بمعلومات عن الشاب المتشبه به في هذه القضية، ليتم توقيفه واقتياده إلى مركز الدرك الملكي، حيث يتم الاستماع إليه في محضر رسمي من أجل فك لغز هروب الشابة ووفاتها بعد صدمها بواسطة سيارة.
وتنتظر المصالح الأمنية ذاتها وصول سائق السيارة الذي صدم الشابة المتوفاة من أجل مواجهته مع الشاب الموقوف بمركز الدرك، لمعرفة إن كان هو صاحب الدراجة النارية أم لا.
واستنفرت هذه الوفاة عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتغزوت، التي أشرفت على نقل جثة الهالكة إلى قسم الأموات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار نقلها إلى التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي.