سيارة مسرعة تصرع شابة دهسا في ضواحي تنغير

هسبريس من تنغير

لقيت شابة في مقتبل العمر مصرعها في الحين إثر حادثة سير تعرضت لها أثناء هروبها من قبضة شاب كانت رفقته على متن دراجة نارية بجماعة تغزوت نايت عطا، التابعة إداريا لإقليم تنغير.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن الشابة الضحية كانت على متن دراجة نارية رفقة شاب، ولأسباب مازالت غامضة نزلت من الدراجة وحاولت عبور الطريق جريا، دون أن تلاحظ قدوم السيارة التي صدمتها وأردتها قتيلة على الفور.

وذكرت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي توصلت بمعلومات عن الشاب المتشبه به في هذه القضية، ليتم توقيفه واقتياده إلى مركز الدرك الملكي، حيث يتم الاستماع إليه في محضر رسمي من أجل فك لغز هروب الشابة ووفاتها بعد صدمها بواسطة سيارة.

وتنتظر المصالح الأمنية ذاتها وصول سائق السيارة الذي صدم الشابة المتوفاة من أجل مواجهته مع الشاب الموقوف بمركز الدرك، لمعرفة إن كان هو صاحب الدراجة النارية أم لا.

واستنفرت هذه الوفاة عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتغزوت، التي أشرفت على نقل جثة الهالكة إلى قسم الأموات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار نقلها إلى التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي.