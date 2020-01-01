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كُتّاب وآراء
الكلاب تنهش جثة رضيع في نواحي "سبت الكردان"
عُثر اليوم الأربعاء على جثة رضيع حديث الولادة بمنطقة خلاء نواحي مدينة سبت الكردان، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تارودانت، حيث أبرزت المعاينات الأولية أنها تحمل آثار نهش كلاب ضالة.
واستنفرت الواقعة السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، التي انتقلت إلى مكان العثور على الجثة، حيث باشرت تحرياتها الأولية، بتعليمات من النيابة العامة باستئنافية أكادير. كما تم فتح تحقيق قضائي من أجل الوصول إلى الواقف أو الواقفين وراء التخلص من الجثة بهذا المكان.
ونُقلت جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي بتارودانت، من أجل تشريحها وتحديد سبب الوفاة، وذلك لفائدة البحث القضائي الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة.