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الرئيسية | حوادث | إحباط عملية للهجرة غير النظامية بسواحل الداخلة‬

إحباط عملية للهجرة غير النظامية بسواحل الداخلة‬

إحباط عملية للهجرة غير النظامية بسواحل الداخلة‬
مصطفى البكار
الخميس 02 يناير 2020 - 10:10

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالداخلة، بتنسيق مع السلطات المحلية، الأربعاء، قاربا للصيد التقليدي، قبيل لحظات عن انطلاقه من ضواحي قرية الصيد انتيرفت، في رحلة غير شرعية نحو جزر الكناري.

وأوردت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن العملية أسفرت عن إيقاف 15 شخصا، يتحدرون جميعهم من جهة بني ملال خنيفرة، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، فتحت المصالح الدركية بالداخلة بحثا معمقا في الموضوع، قصد تحديد هوية الواقفين وراء تنظيم هذه الرحلة غير القانونية.

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