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كُتّاب وآراء
إيقاف مسبّبيْ فوضى بمؤسسة عمومية بابن سليمان
عرضت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن سليمان، اليوم الأربعاء، شخصين يبلغان من العمر 32 سنة و42 سنة، على أنظار ممثل النيابة العامة المختصة بمدينة ابن سليمان، لاتخاذ القرار القانوني في حقهما، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإحداث الفوضى بمؤسسة عمومية.
وتعود تفاصيل الحادث، حسب مصادر هسبريس، إلى تلقّي مصالح الأمن بمدينة ابن سليمان إشعارا بقيام شخص في حالة غير طبيعية بإحداث الفوضى وعرقلة سير العمل بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، أثناء حضوره لتلقي العلاج جراء إصابة تعرض لها على يد أحد غرمائه؛ وهو ما استدعى توجيه دورية إلى الشرطة إلى عين المكان، حيث عملت على توقيف المشتبه فيه.
وأسفرت التحريات والأبحاث المنجزة عن توقيف المشتبه في تعريض الموقوف الأول للاعتداء، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء وقنينة تحتوي على سائل حمض النتريك (الماء القاطع)، مع وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد الاستماع إليهما تمهيديا؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.