الدرك يحجز أطنانا من "المشمش الفاسد" بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي التابعة للمراكز الترابية بإقليم سطات تمكّنت، الأربعاء، من توقيف ما يقارب 20 شخصا للاشتباه في ارتكابهم أفعالا إجرامية كل حسب المنسوب إليه؛ وذلك في إطار الحملات التمشيطية والدوريات الليلية والسدود القضائية التي وضعتها المراكز الترابية تأمينا لليلة "البوناني"، وكذا محاربة أنواع الجريمة وحماية ممتلكات المواطنين.

وزادت مصادر هسبريس أن عناصر تابعة لفرقة الدراجين تمكّنت في اليوم نفسه، تحت إشراف قائد سرية سطات وبتعليمات من القائد الجهوي، من حجز ما يقارب 3 أطنان من المشمش الفاسد على متن سيارة خاصة، كانت موجهة إلى مدينة بني ملال قصد صنع المربّى، في انتظار اتخاذ قرار الإتلاف من طرف لجنة مختلطة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بسطات بوضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، للاستماع إلى كل واحد منهم في بحث تمهيدي، قبل عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليهم واتخاذ القرار القانوني المناسب في حق كل منهم.