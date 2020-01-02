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الرئيسية | حوادث | شرطة طانطان تحبط محاولة للهجرة غير النظامية‎

شرطة طانطان تحبط محاولة للهجرة غير النظامية‎

شرطة طانطان تحبط محاولة للهجرة غير النظامية‎
هسبريس من الرباط
الخميس 02 يناير 2020 - 16:10

أجهضت فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان محاولة لتنظيم عملية للهجرة غير الشرعية، اليوم الخميس، وأوقفت ثلاثة عشر مرشحا.

المرشحون للهجرة، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء وثلاثة من جنسية مغربية.

وأوضح بلاغ المديرية أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التي تستعمل في عمليات التهجير السري عبر المسالك البحرية؛ وهي عبارة عن زورقين مطاطيين ومحركين، علاوة على صدريات للنجاة.

وقد جرى إخضاع المرشحين الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف منظمي عملية الهجرة غير المشروعة المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

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