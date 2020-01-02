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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة جنب الطريق المداري في شفشاون

العثور على جثة جنب الطريق المداري في شفشاون

العثور على جثة جنب الطريق المداري في شفشاون
هسبريس من الرباط
الخميس 02 يناير 2020 - 15:10

عثر، اليوم الخميس، على جثة شاب ملقاة على جنبات الطريق المداري بمدينة شفشاون، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الجثة تعود إلى شاب في الثلاثينيات من العمر، مرجحة تعرضه إلى "عملية قتل والتخلص من جثمانه في الشارع العام في ظروف غامضة".

وفور إخطارها، انتقلت مصالح السلطة المحلية وعناصر الأمن إلى عين المكان، وأشرفت على توجيه جثمان المفارق للحياة إلى مستودع الأموات لإجراء تشريح طبي، بالموازاة مع فتح تحقيق في ملابسات وظروف وفاته، قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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