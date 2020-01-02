الدرك البحري لأصيلة يضبط زورقا محملا بمخدرات

هسبريس من الرباط

تمكنت دورية للدرك البحري بأصيلة من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات عبر المحيط الأطلسي، وحجز كمية من الشيرا على شكل رزم.

وفي تفاصيل العملية، أوضحت مصادر الجريدة أن زورقا مطاطيا كان بصدد تسليم شحنة من المخدرات لزورق أجنبي مجهز بمحركات عالية السرعة "فونطوم".

وأضافت المصادر ذاتها أن دورية للدرك البحري، تحت إشراف قائد سرية الدرك البحري بطنجة، باغتت الواقفين وراء عملية التسليم والتسلم، ما دفع المستهدفين إلى ترك الزورق المطاطي بما عليه من مخدرات والفرار باستعمال الزورق السريع.

وعن كمية المخدرات المحجوزة، أشارت مصادر الجريدة إلى أن الشحنة قدرت بثلاثة أطنان ونصف من مخدر الشيرا (3500 كيلوغرام)، وكانت موزعة على 110 رزمات معدة للتهريب الدولي.