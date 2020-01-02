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الرئيسية | حوادث | ‪سرقة من داخل منزل توقع بشاب عشريني في أكادير‬

‪سرقة من داخل منزل توقع بشاب عشريني في أكادير‬

‪سرقة من داخل منزل توقع بشاب عشريني في أكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 02 يناير 2020 - 20:05

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لولاية أمن أكادير، مساء الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل منزل.

وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية الأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن بشأن اقتراف سرقة من داخل إقامة سكنية بحي الداخلة استهدفت دراجة نارية، كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من استرجاع الدراجة المسروقة.

وتمت إحالة المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي احتفظت به تحت الحراسة النظرية، قصد إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك قصد كشف جميع الأفعال المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Aisa الخميس 02 يناير 2020 - 20:53
الشاب اسرق الدراجة النارية ياويلييييه وقفوه
الي اسرقو المليارات هربو بهم الخارج لم يقبظوعليهم.
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