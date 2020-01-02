‪سرقة من داخل منزل توقع بشاب عشريني في أكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لولاية أمن أكادير، مساء الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل منزل.

وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية الأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن بشأن اقتراف سرقة من داخل إقامة سكنية بحي الداخلة استهدفت دراجة نارية، كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من استرجاع الدراجة المسروقة.

وتمت إحالة المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي احتفظت به تحت الحراسة النظرية، قصد إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك قصد كشف جميع الأفعال المنسوبة إليه.