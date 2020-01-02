مياه البحر تلفظ جثتي بحارة صيد في إقليم آسفي

إبراهيم مغراوي

لفظت مياه بحر إقليم أسفي، مساء الخميس، جثتين لبحارة خمسة غرقوا، منذ نهاية الشهر الماضي، حين كانوا على متن قارب للصيد التقليدي، وسط مياه المحيط الأطلسي بمنطقة العكارطة التابعة لإقليم عبدة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن فرقة من الدرك الملكي تمكنت من التعرف على هوية أحدهما، وقامت بأخذ بصمات الثاني لإخضاعها للتحليل من أجل تحديد هويته.

وأضافت هذه المصادر: "لا يزال البحث جاريا عن الثلاثة المتبقين بعدما تم انتشال زورقهم بمياه بحر زاوية سيد الراضي"، مشيرة إلى أن "البحارة الخمسة، الذين ينحدرون من حي أعزيب الدرعي بأسفي، خرجوا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 29 دجنبر".

وتجدر الإشارة إلى أن عملية البحث عن البحارة المفقودين انطلقت من طرف عناصر الدرك البحري بميناء أسفي وخافرة الإنقاذ منذ غرقهم وسط مياه بحر العكارطة بأسفي، إثر انقلاب قاربهم قبالة ساحل الكاب البذوزة.