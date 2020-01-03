اعتداء على رجل أمن يورط شخصين بمدينة تزنيت‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكّنت مصالح الشرطة بمنطقة أمن تزنيت من توقيف شخصين، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاعتداء على رجل أمن، كان يزاول مهامه في إطار تأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وكان الشرطي، الذي كان ضمن دورية لفرقة التطهير، قد تعرّض لرشق بواسطة قنينات زجاجية، أصيب خلالها ليلة رأس السنة بجروح، استدعت نقله إلى مستشفى الحسن الأول بتزنيت.

وأسفرت التحريات الأولية التي فعلتها المصالح الأمنية بتزنيت إلى تحديد هوية الواقفين وراء الاعتداء على الشرطي، حيث جرى توقيفهما، إذ رجحت مصادر هسبريس أن يكونا في حالة غير طبيعية.

وجرى وضع الموقوفيْن، وهما من ذوي السوابق القضائية، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.