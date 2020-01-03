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كُتّاب وآراء
إيقاف مغربيين حاولا تهريب طفل فلسطيني إلى مليلية
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة من اعتقال امرأة ورجل مغربيين حاولا تهريب طفل فلسطيني على متن عربة تسوق إلى المدينة السليبة، من خلال معبر بني أنصار الحدودي.
وحسب مصادر إعلام إسبانية، فقد حامت شكوك من قبل الشرطة حول حمولة عربة الموقوفين التي كان وزنها أثقل؛ وبعد إزالة أكياس بعض المواد الغذائية التي كانت موضوعة أعلى العربة تم اكتشاف طفل صغير داخلها يبلغ من العمر 10 سنوات، ويحمل الجنسية الفلسطينية.
ووفق المصادر ذاته، فقد جرى إيقاف المرأة المغربية، البالغة من العمر 38 سنة، رفقة شريكها، البالغ من العمر 34 سنة، وتمت إحالتهما على العدالة بتهمة "الجريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب"؛ فيما تم إيداع الطفل، بعد التأكد من سلامته الصحية، في مركز الإيواء.