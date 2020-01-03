الدرك ينهي مغامرة مروج للمخدرات بمعبر "فرخانة"

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الدرك الملكي، الخميس بمعبر فرخانة بالناظور، أحد الأشخاص متلبسا بحيازة كمية من المخدرات.

وقد حجزت العناصر الأمنية سالفة الذكر كمية من مخدر الشيرا بحوزة الموقوف، إضافة إلى سجائر مهربة ومبلغ مالي من عائدات بضاعته.

وقد وُضع الشخص المعني رفقة مساعده تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة.