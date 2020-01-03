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حوادث سير "وهمية" تورّط 10 أشخاص بوادي زم

حوادث سير "وهمية" تورّط 10 أشخاص بوادي زم
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 يناير 2020 - 06:40

بلغ عدد المعتقلين بمدينة وادي زم، على خلفية ما بات يُعرف بحوادث السير الوهمية، أربعة أشخاص إلى حدود اليوم؛ فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين يشتبه في تورطهم في القضية ذاتها.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر الجريدة أنه، في إطار البحث الذي أجرته مصالح الدرك الملكي حول حادث سير، تبيّن أن الأمر يرتبط بحادث وهمي؛ وهو ما دفع عناصر من التشخيص القضائي، تحت إشراف النيابة العامة، إلى مباشرة الأبحاث المفصلة حول الملف.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات مكّنت من إيقاف 4 أشخاص يشتبه في وقوفهم ومشاركتهم في نسخ خيوط حوادث وهمية بمجموعة من المناطق، قبل أن يُكشف أمرهم بمدينة وادي زم، رفقة 6 أشخاص آخرين جرى تحديد هوياتهم وإصدار مذكرات بحث في حقهم.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مصالح التشخيص القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بوادي زم تواصل أبحاثها للوصول إلى باقي الشركاء، في الوقت الذي أمر قاضي التحقيق بوضع الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي؛ من أجل متابعتهم بحسب المنسوب إليهم، ومدى علاقة كل واحد منهم بهذه العصابة المتخصصة في حوادث السير الوهمية.

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