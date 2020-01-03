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كُتّاب وآراء
قضاء مراكش يبرئ رئيسا سابقا لجماعة بإقليم أسفي
برأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، الطاهر النوالي، الرئيس السابق لجماعة خط أزكان بإقليم أسفي، مما نسب إليه من طرف النيابة العامة، التي تابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وقضت محكمة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية مراكش، في الآن، بتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعدم الاختصاص للبتّ في المطالب المدنية وإبقاء صائرها على رافعها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أعضاء بمجلس جماعة خط أزكان إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ضد الرئيس السابق، يتهمونه فيها باختلاس أموال عمومية.
وأورد أعضاء بمجلس جماعة خط أزكان، في هذه الشكاية، أن الرئيس السابق للجماعة سالفة الذكر تصرف بشكل غير قانوني في مداخيل سيارات الإسعاف وبيع مياه البئر التابعين للجماعة، كما طالت التهم صفقات عمومية وإصلاح مدرسة.