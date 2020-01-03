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الرئيسية | حوادث | المجلس الأوروبي للعلماء يدين تخريب مسجد ببلجيكا‎

المجلس الأوروبي للعلماء يدين تخريب مسجد ببلجيكا‎

المجلس الأوروبي للعلماء يدين تخريب مسجد ببلجيكا‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 يناير 2020 - 15:50

عبّر المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة عن إدانته بشدة الاعتداء التخريبي الذي تعرض له مسجد "الإحسان" بمدينة "لوفن" ببلجيكا من قبل مجهولين، يوم الأربعاء المنصرم.

وأكد المجلس، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه يتضامن مع رواد مسجد الإحسان وكافة مسلمي مدينة "لوفن"، مشددا على وجوب التحلي بروح المسؤولية وضبط النفس وعدم الانسياق وراء مثل هذه الأعمال الشنيعة، ومطالبا الجهات الرسمية المختصة بأن تقوم بالإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية، والعمل على ضمان أمن المساجد وكافة دور العبادة بدون استثناء.

ووجه المجلس نداء إلى كافة المواطنين، لاتخاذ الأعياد الدينية وغيرها من المناسبات فرصا للتعارف والتعايش، ومد جسور التواصل بين جميع فئات المجتمع.

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1 - طاىق بن زياد المغربي الجمعة 03 يناير 2020 - 16:43
الذين يضنون ان اوربا جنة ويحلمون بالهجرة اليها .هذه غير البداية و ما زال ما زال.
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