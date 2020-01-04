قضاء وادي زم يحكم على "محام مزيّف" بالحبس

هسبريس من الرباط

بعد جلسات عديدة بالمحكمة الابتدائية لوادي زم حول ما بات يعرف بـ"المحامي المزيف"، قضت هيئة الحكم في حق المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذة، وغرامة قدرها أربعة آلاف درهم.

وفي تفاصيل القضية، أوضحت مصادر جريدة هسبريس أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم تابعت "س. م" من أجل جنحة النصب والاحتيال وادعاء صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون طبقا للفصلين 381 و540 من القانون الجنائي.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتابعة جاءت على إثر شكاية تقدمت بها مواطنة تدعي فيها أن المشتكى به أوهمها بكونه يشتغل محاميا، وأنه تسلم منها مبلغ 20000 درهم مقابل تسريع وتيرة ملف يتعلق بطلاقها من زوجها خلال سنة 2017.

وقالت مصادر الجريدة إن "ملف القضية أدرج بجلسات عديدة، استُمع فيها إلى المتهم ودفاعه في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، وعلى إثره تم إصدار حكم بإدانته من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بالحبس والغرامة النافذيْن".