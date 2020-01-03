الانتماء إلى شبكة إجرامية يوقع شخصين في وجدة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي للمخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول بدوار "كزناي" بمنطقة بني درار، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل مستودع عن العثور على 20 رزمة من المخدرات يناهز وزنها الإجمالي حوالي نصف طن من مخدر الشيرا وحجز سيارتين، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فقد مكّنت إجراءات البحث من توقيف الشخص الثاني بمدينة بركان للاشتباه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة على توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.