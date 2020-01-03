24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3716:1218:3519:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ساحات غرناطة تحتفي بسقوط آخر "معاقل الإسلام" في الأندلس (5.00)

  2. حوادث سير "وهمية" تورّط 10 أشخاص بوادي زم (5.00)

  3. قضاء مراكش يبرئ رئيسا سابقا لجماعة بإقليم أسفي (5.00)

  4. الفساد (5.00)

  5. أمريكا تعلن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | استنكارٌ يرافق "تهشيم" رأس مدير مدرسة بالنّاظور

استنكارٌ يرافق "تهشيم" رأس مدير مدرسة بالنّاظور

استنكارٌ يرافق "تهشيم" رأس مدير مدرسة بالنّاظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 03 يناير 2020 - 22:25

عاشتْ مدرسة الميناء الابتدائية ببني أنصار إقليم النّاظور، حادثةَ تعنيفٍ جديدةً انضافتْ إلى مسلسل الاعتداءات المتكرّرة ضدّ الأطر التربوية والإدارية الموسم الدّراسي الجاري، بعد تعرّضِ مدير المؤسّسة التّعليمية ذاته لضربةٍ قويةٍ من طرف وليّ أمر أحدَ التّلاميذ نتج عنها جرحٌ غائر على مستوى الرّأس استلزم نقله على الفور إلى مستشفى الحسني لتلقّي العلاجات الأولية.

خلّف الحادثُ موجةً استنكار واسعةً بين الأطر التربويّة التّعليمية بإقليم النّاظور وممثّلي النقابات التّعليمية، حيثُ ندّد الفرعُ المحلّي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التّعليم الابتدائي بالمغرب بما أسمّاه "الاعتداء الشّنيع الذي تعرّض له مدير مدرسة الميناء عبد السلام هنّو في سياق الاعتداءات المتكرّرة التي تطال هيأة الإدارة التربوية بالمديرية الإقليمية بالناظور".

وطالب الفرع المذكور "الجهات المسؤولة، كل من موقعه، بتحمل مسؤوليتها في توفير الأمن لكل العاملين بالمؤسسات التعليمية بالإقليم"، مشددًا على ضرورة إيلاء الأهمية لـ"الواقع المرير الذي أصبحت تعيشه المؤسسات التّعليمية العمومية الابتدائية بعد تناسل المهام؛ آخرها برنامج تسيير وما يخلفه من ضغط إضافي على المديرين ويجعلهم في الواجهة أمام كل خلل شابَ هذا البرنامج".

ومن جهته، أدان بيان للفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم "الاعتداءات المستمرة على حرمة المؤسّسات التربوية وترهيب العاملين والمدرسين بها" مستغربًا "غياب الأمن بالمؤسسات التربوية ومحيطها، رغم تنامي ظاهرة العنف والاعتداءات المتكررة، وكثرة الطلبات المحلة لتوفير الأمن". كما يحملّ البيان نفسه مسؤولية ما وقع "للسلطات التربوية والأمنية" مطالبًا بـ"القيام بالواجب المتعين لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية".

وتضامنًا مع المدير المُعنّف، أصدر من جانبه الفرعُ المحلّي للنقابة الوطنية للتّعليم عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل بيانًا استنكاريًا يعلنُ من خلاله "وقوفه إلى جانب الضحيّة في محنته وفيما تعرّض له من اعتداء"، كما يهيبُ بـالعاملين بذات المؤسّسة "اتّخاذ ما يلزم من القرارات النضالية والقانونية التي من شأنها الدفاع عن سمعة وكرامة نساء ورجال التعليم وردّ الاعتبار للمدير"، داعيًا إلى "الانخراط الواعي والمسؤول في مختلف المعارك لردع هذه الظاهرة الغريبة".

وقال الحسن نابيل، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتّعليم عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "العنفَ المُتكرّرَ ضد نساء ورجال التعليم أضحى ظاهرةً خطيرة في السنوات الأخيرة؛ لأن الإساءة إلى المدرس هو في الوقت نفسه إساءة إلى المدرسة العمومية التي تعرف تكالبا خطيرا ممن يريدون تشويه هذا المرفق العمومي الحساس في وطننا".

وأضاف المتحدّث: "إننا في النقابة الوطنية للتعليم نرصد سنويا عشرات من الاعتداءات على نساء ورجال التّعليم، وغالبا ما تنتهي هذه الاعتداءات بإلقاء القبض على المعتدين وإحالتهم على القضاء"، مشيرًا إلى أن "هذه السّنة بالضّبط عرفت المديرية الإقليمية بالناظور حالات غريبة بدأت منذ بداية الموسم الدراسي، حيث تم تسجيل حادثة اعتداء على أستاذ بمدرسة أحد بأزغنغان، ثم اعتداء على أستاذ بالثانوية التأهيلية المنطقة الصناعية بسلوان، إضافة إلى حادثة اقتحام ثلاثة أشخاص لمدرسة سيدي موسى ببني أنصار والاعتداء على أستاذ عامل بها، والهجوم على الثانوية الإعدادية تزطوطين وتخريب أرشيفها في ظروف غامضة، وأخيرًا الاعتداء الشنيع الذي تعرّض له مدير مدرسة الميناء".

وختم المتحدّث تصريحه لجريدة هيسبريس: "نحن، في النقابة الوطنية للتعليم، نعلن عن تضامننا المطلق مع المعتدى عليه؛ وإذ نستحضر جسامة هذا السلوك المشين على مستوى العلاقات التربوية والإنسانية، فإننا ندعو جميع المسؤولين إقليميا وجهويا إلى القيام بواجبهم للحفاظ على سلامة هذا المرفق، كما ندعو نساء ورجال التعليم إلى الانخراط الواعي والمسؤول لردع كل من سولت له نفسه الاعتداء على الأطر التربوية عامة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عادل الجمعة 03 يناير 2020 - 22:34
بعض الآباء و الأمهات يكنون حقدا كبيرا على المؤسسة التعليمية وأطرها التربوية، وقد نجح المخزن في تأجيج الصراع بين المدرسة والأولياء بعد اتهامهم بالتسبب في فشل الاصلاحات التربوية، ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - نصراوي الجمعة 03 يناير 2020 - 22:37
ديرو ثاني الإضراب وضيعوا التلاميذ في قرايتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-34
3 - بنت الرباط الجمعة 03 يناير 2020 - 22:37
رجال ونساء التعليم والصحة هوما الحيط القصير اللي ولا اللي جا يهرسو و يفرغ فيه غضبو وحنقو و قلة ترابيه وعقدو النفسية والاجتماعية ونقص تدينو...... كنا واحلين مع الصغار دابا مابقا لا صغير لاكبير. واهانة الموظف اثناء تأدية مهامه ولات قاعدة عامة.... الله يلطف بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - تالوين الجمعة 03 يناير 2020 - 22:38
هذه هي نتيجة سياسة مذكرات البستنة وشد للتلاميذ الخاطر ما تغوت عليه...ستظهر ام التلميذ متباكية ان ابني عليه ضغوطات نفسية ووو، يجب الضرب بقوة القانون على يد كل من ينتهك حرمات المدرسة والمدرسين، لن تقوم قائمة لدولة لا تحترم اساتذتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - متتبع الجمعة 03 يناير 2020 - 22:39
الإفراط في حقوق التلاميذ نتج عنه المزيد من التجاوزات فبدل الاعتناء بحقوق الأطر التربوية والتعليمية وحمايتها... لتبقى القوانين عاجزة عن وضع حد لتنامي العنف من طرف المشاغبين الذين يبتزون الأساتذة في النقط ويريدون فرض السيطرة على القسم وعلى المؤسسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
6 - حسيمو الجمعة 03 يناير 2020 - 22:42
هده الممارسات الهمجية نلاحظ نتائجهاعلى أرض الواقع من تدني الأخلاق والتربية في الشارع التلاميذ يملؤون الطرقات يقطعون من وسط ملتقى الطرق لايابهون للمخاطر (إنما الأمم الأخلاق ما بقيت أن هم و دهبت أخلاقهم دهبوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - سلا الجمعة 03 يناير 2020 - 22:43
الاعتداء ظلم يجب معاقبة المعتدي لكن هناك بعض المؤسسات التعليمية الادارة تتعامل معك كانك في مركز الشرطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - ولي امر تلميذ الجمعة 03 يناير 2020 - 22:45
لولا الامراض النفسية التي يعاني منها ممتهنو التعليم و استفزاوهم للاباء و الاولياء بعقدهم المريضة لما ضرب احد ..و الا ماالذي يدفع عدة اباء لفقدان اعصابهم امام هذه النمادج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
9 - mjalwake fnew york الجمعة 03 يناير 2020 - 22:50
quelque soit le probleme le pere de l,eleve va le payer chere, ,,je me souvenais quand mon pere allait voir le directeur de mon ecole dans les annees 70,,,,,,il lui parlait avec un grand respect. maintenant en se croyait dans la jungle. ....il faut durcir les lois contre ces hors la loi, ,,un pere criminel comment vont etre ces enfants.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - guemmar hassan الجمعة 03 يناير 2020 - 22:54
بسم الله الرحمان الرحيم بصفتي مواطن مغربي استنكر ما وقع للمدير بالناظور
عندما تجد المدير والمعلم يعنفون .اذن رفع الحياء.
نسأل الله العلي القدير ان يرجع شبابنا إلى رشدهم وترجع هبة المعلم والمدير لأيام الخمسينات تحياتي لأسرة التعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
11 - الزاكي الجمعة 03 يناير 2020 - 22:55
أتمنى الشفاء العاجل له
لكن ما هو سبب النزاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.