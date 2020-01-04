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كُتّاب وآراء
الرشيدية .. تفكيك شبكة لترويج المخدرات و"القرقوبي"
أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، صباح السبت، أربعة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالطريق الرابطة ما بين مدينتي الراشيدية وبودنيب على مستوى نقطة للمراقبة تم تنصيبها بمنطقة قدوسة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد ضبطت عناصر الشرطة سيارتين كانت إحداهما محملة بـ946 كيلوغراما من مخدر الشيرا، معبأة في 36 حزمة كبيرة، علاوة على أربعة هواتف محولة ومبلغ مالي قدره 13200 درهم يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و38 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه القضية، وكذا رصد تقاطعاتها المحتملة مع شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.