البحر المتوسط يحصد أرواح المئات من المهاجرين

هسبريس - أمال كنين

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الطريق المركزي للبحر المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا ما يزال يمثل الممر الأكثر دموية في المنطقة؛ إذ يُقدّر وفاة شخص واحد من بين كل 33 شخصا في محاولة عبور البحر المتوسط في عام 2019، مقارنة بواحد من كل 35 شخصا عام 2018، وواحد من كل 51 شخصا عام 2017.

وقالت المنظمة الأممية في أحدث إحصائيات لها إن الوفيات المسجلة على الطرق الرئيسية الثلاث للبحر الأبيض المتوسط حتى عام 2019 بلغت نحو 1283 حالة، أي حوالي 44 بالمائة من الوفيات المؤكدة البالغ عددها 2299 خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وأشارت المنظمة إلى أن أرقام هذا العام لا تعكس بالكامل العديد من قوارب الأشباح التي فقدت في البحر الأبيض المتوسط في عام 2019، والتي بلغ مجموع ضحاياها 413 شخصا على الأقل، موردة أنه في هذه الحالات من قوارب الأشباح، لم يتم إنقاذ أي مهاجرين في البحر في وقت قريب من نداءات الاستغاثة.

وأضاف المصدر ذاته أنه بينما انخفض عدد وفيات المهاجرين المسجلة في البحر المتوسط في عام 2019 مقارنة بالسنوات السابقة، فإن مئات الأرواح قد فقدت دون أن تترك أثرا.

وأكدت المنظمة أن 110.669 مهاجرا ولاجئا دخلوا أوروبا عن طريق البحر خلال 2019، وهي السنة السادسة على التوالي التي يتم فيها تسجيل ما لا يقل عن 100 ألف من الوافدين على ثلاثة مسارات للبحر الأبيض المتوسط.

ووفقا للمنظمة الأممية ذاتها، فإن هذا المجموع أقل بقليل من 116.273 من الرجال والنساء والأطفال الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط بهذه الطريقة في عام 2018، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة.

يذكر أن البحر المتوسط أودى بحياة 19.164 مهاجرا على الأقل منذ عام 2014، وتم تسجيل وفاة 34.532 شخصا في عام 2019.