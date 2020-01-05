المخدرات و"القرقوبي" وراء توقيف اثنين بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المحاميد بمراكش، في عمليتين متفرقتين، شخصين مبحوثا عنهما من أجل جرائم مختلفة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن "المشتبه فيه الأول صاحب سوابق عدلية عديدة في مجال ترويج المخدرات والسرقة الموصوفة والقتل العمد"، مضيفة أنه "شكل موضوع ثماني مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الدرك الملكي".

وقد تم ضبطه من قبل عناصر الدائرة الأمنية 12 إثر كمين أمني محكم بإحدى مقاهي حي معطى الله بالمحاميد، قبل تسليمه لمركز الدرك الملكي الذي صدرت عنه مذكرات البحث.

أمّا الموقوف الثاني، "فكان موضوع مذكرة بحث من أجل ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية صادرة عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش"، بحسب المصادر نفسها.

وأوردت المصادر ذاتها أنه "تم ضبط المشتبه فيه على مستوى السد القضائي المنصوب على طريق الصويرة متلبسا بحيازة حوالي 120 قرصا مهلوساً أقرّ بأنه كان ينوي ترويجها".

يذكر أن المعنيين بالأمر وضعا رهن تدابير الحراسة النظرية لحاجة البحث المنجز في القضية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في أفق تقديمهما أمام العدالة.