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كُتّاب وآراء
مصرع شاب ورفيقته في حادثة سير نواحي برشيد
لقي رجل وامرأة مصرعهما في الساعات الأولى من اليوم السبت على إثر تعرضهما لحادثة سير مميتة نتيجة اصطدام دراجتهما النارية بسيارة على مستوى الطريق الإقليمية 3601 الرابطة ببن الطريق الجهوية 303 وأولاد سعيد، تحديدا بالنقطة الكيلومترية 20 بدوار البهالة بإقليم برشيد.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك "ع. ع" المزداد سنة 1985 بأولاد عبو، متزوج وأب لثلاثة أبناء، كان على متن دراجة نارية رفقة الهالكة "ر. ح" المزدادة سنة 1981 بالغنيميين وهي عازبة، متجهين من أولاد عبو نحو أولاد سعيد، إلاّ أنهما فارقا الحياة بمكان الحادث بعد اصطدام مباشر وقع بين الدراجة النارية وسيارة مرقمة بالخارج كانت تسير في الاتجاه الآخر.
وانتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عبو سرية برشيد، مرفقة بممثل عن السلطات المحلية، حيث قامت بمعاينة الحادث ونقل جثتي الضحيتين نحو مستودع الأموات بسطات قصد إخضاعهما للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح مع السائق، الذي جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لكشف الظروف المحيطة بالحادث تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.