24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:13
|18:35
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- يوسفية برشيد يعول على تألق اللاعب أشرف مرزاق
- الفنانة حياة الإدريسي تبعث الزمن الجميل ولا تمانع تجريب التمثيل
- في المحددات الاجتماعية للصحة
- "ديور المخازنية" .. حلم السكن يتحول إلى كابوس بالفقيه بنصالح
- "يوم المغرب" يحتفي بالمملكة في العاصمة الأمريكية
العثماني يشتكي من "إحباط المغاربة" ويدعو إلى "التحلي بالإيجابية" (3.00)
بادو: التاريخ يؤيّد "إيض إيناير".. والأمازيغية تحتاج إلى الإنصاف (1.00)
"محطات الوقود" تتبرأ من ارتفاع أسعار المحروقات في العام الجديد (1.00)
- العثماني يشتكي من "إحباط المغاربة" ويدعو إلى "التحلي بالإيجابية" - (140)
- "خصوم المغرب" يتصدرون أسلاك الدبلوماسية في الحكومة الجزائرية - (85)
- أمن مطار الدار البيضاء يمنع دنيا باطما من مغادرة تراب المملكة - (84)
- "ساوند إنيرجي" البريطانية تمدّد مفاوضات بيع الغاز الطبيعي للمغرب - (51)
- شيعة مغاربة ينعون سليماني: ماتَ "رأس الرّمح" - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
معلومات أمنية تضبط ناقلي شحنة أقراص مهلوسة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و33 سنة، للاشتباه في تورطهم في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم، حسب ما أوردته لهسبريس ولاية أمن فاس، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل العاصمة العلمية، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.
المصدر ذاته أفاد بأن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة الأشخاص المعنيين على 1300 قرص مخدر؛ من بينها ألف قرص مهلوس من نوع "إكستازي"، و300 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، علاوة على سلاح أبيض وهواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة، يضيف المصدر الأمني، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص الثلاثة المعنيين.