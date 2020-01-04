24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3716:1318:3519:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الساعة الإضافية (5.00)

  2. بين المتنورين والناطقين باسم السماء! (5.00)

  3. العثماني يشتكي من "إحباط المغاربة" ويدعو إلى "التحلي بالإيجابية" (3.00)

  4. بادو: التاريخ يؤيّد "إيض إيناير".. والأمازيغية تحتاج إلى الإنصاف (1.00)

  5. "محطات الوقود" تتبرأ من ارتفاع أسعار المحروقات‬ في العام الجديد (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | معلومات أمنية تضبط ناقلي شحنة أقراص مهلوسة

معلومات أمنية تضبط ناقلي شحنة أقراص مهلوسة

معلومات أمنية تضبط ناقلي شحنة أقراص مهلوسة
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 04 يناير 2020 - 17:10

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و33 سنة، للاشتباه في تورطهم في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم، حسب ما أوردته لهسبريس ولاية أمن فاس، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل العاصمة العلمية، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

المصدر ذاته أفاد بأن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة الأشخاص المعنيين على 1300 قرص مخدر؛ من بينها ألف قرص مهلوس من نوع "إكستازي"، و300 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، علاوة على سلاح أبيض وهواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة، يضيف المصدر الأمني، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص الثلاثة المعنيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.