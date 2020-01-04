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الرئيسية | حوادث | توقيف شابة لتهريب "مؤثرات عقلية" بمدينة مكناس

توقيف شابة لتهريب "مؤثرات عقلية" بمدينة مكناس

توقيف شابة لتهريب "مؤثرات عقلية" بمدينة مكناس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 04 يناير 2020 - 20:25

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شابة للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها، حسب ما أفاد به مصدر أمني، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة مكناس، مباشرة بعد وصولها على متن سيارة أجرة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة.

عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة الشابة المعنية، التي تبلغ 21 سنة من العمر، على 900 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" علاوة على هاتف محمول، ومبلغ مالي يشتبه فيه كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

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