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كُتّاب وآراء
استرداد مسروقات وتوقيف أشخاص في أولاد افرج
أحال المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج على أنظار النيابة العامة، بمدينة الجديدة، ثلاثة أشخاص على خلفية تورّطهم في تشكيل عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل.
وعن تفاصيل القضية، أوضحت مصادر جريدة هسبريس أن المركز سالف الذكر تلقى شكايات حول تعرض بعض المنازل للسرقة، خاصة تلك التي يوجد مالكوها خارج المنطقة؛ وهو ما دفع المصالح الدركية إلى فتح تحقيق ومباشرة التحريات للوصول إلى الجناة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من بين المنازل التي تعرضت للسرقة، في الآونة الأخيرة، مسكن في ملكية أسرة من الجالية المغربية المقيمة بكندا، حيث تمكن اللصوص من سرقة مجموعة من المجوهرات والتجهيزات المنزلية غالية الثمن، قبل أن يختفوا عن الأنظار.
وفي إطار التحريات التي باشرتها المصالح الدركية، تمت الاستعانة بكاميرا مثبتة بمنزل غير بعيد عن المسكن المستهدف بالسرقة. وقد تمكن الدركيون، من خلال التسجيلات، من تحديد هوية أحد منفذي العملية والتعجيل بإيقافه والتحقيق معه بهدف الوصول إلى المسروقات وباقي المشاركين في العملية الإجرامية.
وأسفرت الأبحاث والتحقيقات عن تحديد هوية شخصين آخرين، حيث أشارت المصادر إلى أن عملية إيقاف أحدهما كانت يسيرة، في الوقت الذي اعتقل فيه الآخر بعد مطاردته على الأرجل لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات بضواحي مركز بولعوان.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الواقفين وراء عمليات السرقة كانوا يستهدفون منازل جيرانهم وأقاربهم أولا، ثم باقي المساكن التي يحرصون على ترصد قاطنيها واستغلال سفرهم أو غيابهم لدخولها ليلا وسرقة محتوياتها.
وقالت مصادر هسبريس إن العملية انتهت بتحديد مكان المسروقات وإرجاعها إلى أصحابها، مع الاستماع إلى عدد من الأشخاص المتورطين في شراء المسروقات، مع إحالة الموقوفين، المتراوحة أعمارهم بين 23 و27 سنة، على أنظار النيابة العامة.