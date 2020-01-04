24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:13
|18:35
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- يوسفية برشيد يعول على تألق اللاعب أشرف مرزاق
- الفنانة حياة الإدريسي تبعث الزمن الجميل ولا تمانع تجريب التمثيل
- "ديور المخازنية" .. حلم السكن يتحول إلى كابوس بالفقيه بنصالح
- موخاريق يُفاوض "لارام" والداخلية لطيّ أزمة مطار محمد الخامس
- مؤلف مشترك يستعرض علاقة الملك بمدينة تطوان
سابقة .. رجل يحرم زوجته وأولاده من الإرث بإبرام صدقات لشقيقه (5.00)
- سابقة .. رجل يحرم زوجته وأولاده من الإرث بإبرام صدقات لشقيقه - (90)
- شيعة مغاربة ينعون سليماني: ماتَ "رأس الرّمح" - (44)
- بادو: التاريخ يؤيّد "إيض إيناير".. والأمازيغية تحتاج إلى الإنصاف - (41)
- التدخل العسكري لتركيا في الأرض الليبية .. مكاسب محفوفة بمخاطر - (33)
- ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس .. انتصار نادي الرجاء في الجزائر - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لواء عسكري يضبط 26 مرشحا للهجرة بإقليم كلميم
تمكن اللواء الثامن المحمول التابع للحامية العسكرية لكلميم، اليوم السبت بساحل الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، من ضبط 26 مرشحا للهجرة السرية جميعهم من جنسية مغربية؛ بينهم أربعة قاصرين وامرأتان، كانوا على متن قارب مطاطي، حسب ما علم لدى مصدر أمني.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية، التي تندرج في إطار عمليات تمشيطية تجري بتعاون وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة الهجرة السرية، أسفرت عن حجز معدات ووسائل لوجيستيكية يشتبه في تسخيرها لأغراض التهجير السري؛ ضمنها صدريات نجاة وبوصلة وقنينات بعضها معبأ بالبنزين.
وأضاف المصدر الأمني أن الأبحاث والتحريات تجري، حاليا، للكشف عن ملابسات العملية وتحديد المتورطين فيها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الى بقيتو على هاد الحريك والله العظيم سوف يأتي الوقت عندما سوف تضطر اوروبا لاستخدام سلاحها وغرق زوارقكم لا عين شافت لا قلب وجع او ما غادي تبقى لا حقوق الانسان ولا الحيوان لان شعوب اوروبا طلع ليها الدم من هاد السلعة الخاسرة التي تنكب على بلدانهم.
كل واحد ينقي دارو من الوسخ والجهل والامية راه العالم تا يغلي بحال شي بركان واحد النهار تفيقو تلقاو راسكم وسط دخان لا يرحم او كان الله او بقى الله او الله يرحم من خفف .
يوم يفتحو الحدود نحو أوربا سوف نجد أن 95 بالمائة من الشعب سيخرج عفوا سيهرب ...