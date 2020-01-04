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الرئيسية | حوادث | لواء عسكري يضبط 26 مرشحا للهجرة بإقليم كلميم

لواء عسكري يضبط 26 مرشحا للهجرة بإقليم كلميم

لواء عسكري يضبط 26 مرشحا للهجرة بإقليم كلميم
هسبريس من الرباط
السبت 04 يناير 2020 - 22:20

تمكن اللواء الثامن المحمول التابع للحامية العسكرية لكلميم، اليوم السبت بساحل الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، من ضبط 26 مرشحا للهجرة السرية جميعهم من جنسية مغربية؛ بينهم أربعة قاصرين وامرأتان، كانوا على متن قارب مطاطي، حسب ما علم لدى مصدر أمني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية، التي تندرج في إطار عمليات تمشيطية تجري بتعاون وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة الهجرة السرية، أسفرت عن حجز معدات ووسائل لوجيستيكية يشتبه في تسخيرها لأغراض التهجير السري؛ ضمنها صدريات نجاة وبوصلة وقنينات بعضها معبأ بالبنزين.

وأضاف المصدر الأمني أن الأبحاث والتحريات تجري، حاليا، للكشف عن ملابسات العملية وتحديد المتورطين فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالله السبت 04 يناير 2020 - 22:40
الأحزاب اليمينية غادا وتزداد في اوروبا، اوروبا كلها تقاسي من أزمة اقتصادية خانقة ومستقبلها غامض جدا ، اما سوف تنهار ولا تبقى لا اوروبا ولا سيدي بوزكري وخروج بريطانيا يذخل الشك بان الاتحاد الاوروبي سوف يستمر ، بريطانيا وما ادراك من بريطانيا تخطط للعالم بمدة عشرة سنوات وتعرف بالضبظ ما سوف يجري في المستقبل .
الى بقيتو على هاد الحريك والله العظيم سوف يأتي الوقت عندما سوف تضطر اوروبا لاستخدام سلاحها وغرق زوارقكم لا عين شافت لا قلب وجع او ما غادي تبقى لا حقوق الانسان ولا الحيوان لان شعوب اوروبا طلع ليها الدم من هاد السلعة الخاسرة التي تنكب على بلدانهم.
كل واحد ينقي دارو من الوسخ والجهل والامية راه العالم تا يغلي بحال شي بركان واحد النهار تفيقو تلقاو راسكم وسط دخان لا يرحم او كان الله او بقى الله او الله يرحم من خفف .
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7
2 - أكاديري السبت 04 يناير 2020 - 22:52
كولشي يريد الحريك من جميع المدن ... هذا يدل أن المغرب ما دولة ما والو ..
يوم يفتحو الحدود نحو أوربا سوف نجد أن 95 بالمائة من الشعب سيخرج عفوا سيهرب ...
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