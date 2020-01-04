لواء عسكري يضبط 26 مرشحا للهجرة بإقليم كلميم

هسبريس من الرباط

تمكن اللواء الثامن المحمول التابع للحامية العسكرية لكلميم، اليوم السبت بساحل الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، من ضبط 26 مرشحا للهجرة السرية جميعهم من جنسية مغربية؛ بينهم أربعة قاصرين وامرأتان، كانوا على متن قارب مطاطي، حسب ما علم لدى مصدر أمني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية، التي تندرج في إطار عمليات تمشيطية تجري بتعاون وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة الهجرة السرية، أسفرت عن حجز معدات ووسائل لوجيستيكية يشتبه في تسخيرها لأغراض التهجير السري؛ ضمنها صدريات نجاة وبوصلة وقنينات بعضها معبأ بالبنزين.

وأضاف المصدر الأمني أن الأبحاث والتحريات تجري، حاليا، للكشف عن ملابسات العملية وتحديد المتورطين فيها.