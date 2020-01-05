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الرئيسية | حوادث | "القوات المساعدة" تحبط عملية للهجرة في طرفاية‬

"القوات المساعدة" تحبط عملية للهجرة في طرفاية‬

"القوات المساعدة" تحبط عملية للهجرة في طرفاية‬
مصطفى البكار من تزنيت
الأحد 05 يناير 2020 - 07:50

تمكنت عناصر القوات المساعدة من إحباط محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى بحيرة النعيلة، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة أخفنير إقليم طرفاية.

وذكرت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذه العملية، التي جرت لحظات قليلة قبل انطلاق الرحلة، أسفرت عن توقيف 18 شخصا يتحدرون جميعهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى حجز محرك وقارب مطاطي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر القوات المساعدة سلمت الأشخاص الموقوفين إلى سرية درك طرفاية، لفائدة تعميق البحث؛ في انتظار ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية.

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