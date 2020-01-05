درك أكادير يحجز طنا من "النفحة" بمدخل المدينة

رشيد بيجيكن من أكادير

أسفرت عملية تفتيش أُخضعت لها سيارة رباعية، قادمة من إحدى مدن شمال المغرب، عن حجز طن من مسحوق التبغ (النفحة).

وقد نفذت هذه العملية مصالح الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالحاجز القضائي على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار عند مدخل مدينة أكادير.

وأفضى هذا التدخل، الذي جاء على إثر عملية مراقبة روتينية، إلى توقيف سائق السيارة، التابعة لإحدى وكالات تأجير السيارات.

وفي إطار تحرياتها الأولية من أجل الكشف عن الامتدادات المحتملة للقضية، تمكنت مصالح الدرك بسرية أكادير من إسقاط ثلاثة أشخاص آخرين بمنطقة أولاد تايمة بضواحي تارودانت، للاشتباه بتشكيلهم، بمعية سائق السيارة، شبكة لترويج "النفحة" في مناطق عدة بسوس، بعد أن تم استدراجهم لتسلّم الشحنة المحجوزة من الموقوف الأول.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم وضع الموقوفين الأربعة تحت الحراسة النظرية من أجل استكمال مجريات البحث التمهيدي معهم، قبل إحالتهم على المحاكمة.