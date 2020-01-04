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انفجار لغم أرضي يصيب راعيا للإبل نواحي الداخلة
السبت 04 يناير 2020 - 23:05
طالت راعي إبل، اليوم السبت، إصابات بليغة في أطرافه السفلى إثر انفجار لغم أرضي بمنطقة خلاء تابعة لجماعة أم دريكة؛ في جهة الداخلة واد الذهب.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن المصاب كان يرعى الإبل، بالمنطقة سالفة الذكر، قبل أن يفاجأ بانفجار اللغم الأرضي.
وقد تم نقل الراعي على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى العسكري الرابع بمدينة الداخلة من أجل تلقي العلاجات الضرورية.