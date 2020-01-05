عناصر دركية تضع الحد لإجرام "بولاكة" بالدراركة

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكّنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي الدراركة بنواحي أكادير من توقيف مروج للمخدرات من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع أزيد من 30 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صدرت عن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، على إثر كمين نُصب له في واد سوس.

ويُعدّ الموقوف، الملقّب بـ"بولاكة"، من أخطر المبحوث عنهم بسوس بسبب نشاطه الإجرامي، ولكون كل محاولات توقيفه باءت بالفشل، إذ كان يستغل عددا من المُخبرين، وكذا تضاريس المنطقة، من أجل الإفلات من قبضة مصالح الدرك.

ووُضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه حول التهم المنسوبة إليه.