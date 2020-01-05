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الرئيسية | حوادث | السلطات الإسبانية تعيد 40 مهاجرا سريّا إلى المغرب

السلطات الإسبانية تعيد 40 مهاجرا سريّا إلى المغرب

السلطات الإسبانية تعيد 40 مهاجرا سريّا إلى المغرب
متابعة من خالد ملوك
الأحد 05 يناير 2020 - 00:02

سلمت السلطات الأمنية الإسبانية نظيرتها المغربية 40 مهاجرا سريا تم إنقاذهم على بعد أميال بحرية قليلة من الجزر الجعفرية الخاضعة لسيادة مدريد، بعدما كانوا ينوون الوصول إلى سواحل إقليم الأندلس الجنوبي على متن قارب يفتقر إلى أدنى شروط السلامة.

وأفاد بلاغ صادر عن المندوبية المحلية لمليلية السليبة أن قوات خفر السواحل الإسبانية أعادت 40 مرشحا للهجرة غير النظامية إلى المغرب، تطبيقا لمقتضيات القانون البحري الدولي والاتفاقيات الموقعة بين المغرب وإسبانيا في هذا الصدد.

وأوضح البلاغ أن الجزر الجعفرية شكلت، في الأسابيع الأخيرة، نقطة انطلاق العديد من القوارب، والقوات البحرية الملكية المغربية شددت الخناق على هذه العصابات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب البشر.

وقالت منظمات حقوقية إن إعادة هؤلاء المهاجرين نحو المغرب يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية مطالبة بـ"الاستماع إليهم بغية معرفة أسباب ودوافع القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، مع ضمان حقهم أيضا في المطالبة بالحماية الدولية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الجزر الأحد 05 يناير 2020 - 00:42
الجزر الجعفرية (الإسم العربي) أو جزر إشفارن (الإسم الأمازيغي) حسب التسمية المحلية في إقليم الريف المغربي (بالإسبانية: Islas Chafarinas) هي أرخبيل مكون من ثلاث جزر صغيرة تقع على بعد حوالي 4 كيلومترات شمال سواحل إقليم الناظور في المغرب و توجد تحديدا قبالة سواحل قرية رأس الماء. تحتلها إسبانيا منذ عام 1848، جزر إشفارن واحدة من الأماكن الخاضعة للسلطة الحكومة الإسبانية مباشرة، حيث أنها ليست تابعة لأي مدينة أو حكومة ذاتية محلية إسبانية. هذه الجزر مصنفة كمنطقة عسكرية إسبانية و هي بالتالي خاضعة مباشرة لوزارة الدفاع الإسبانية و لايمكن للمواطنين الإسبان زيارتها إلإ بإذن خاص كما أن معظم المقيمين بها هم جنود من الجيش الإسباني. رغم كون إسبانيا تعدّ الأراضي إسبانية إلا أنها تقع داخل المياه الإقليمية للمغرب حسب قانون البحار، و بالتالي فإن إسبانيا ليس لها حدود بحرية للجزر مع المغرب، و لهذا فإن زيارة الجزر بالسفن أو المروحيات الطائرة يتطلب تنسيقا إسبانيا مع المغرب.
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