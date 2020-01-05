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الرئيسية | حوادث | تزوير وثائق التأمين يضع شخصين في قبضة الدرك

تزوير وثائق التأمين يضع شخصين في قبضة الدرك

تزوير وثائق التأمين يضع شخصين في قبضة الدرك
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 05 يناير 2020 - 09:37

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية بيوكرى شخصيْن، أحدهما صاحب مكتبة بمركز بلفاع، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق تتعلق بالتأمين على العربات والدراجات النارية.

ووفق المعلومات المتوفرة لدى هسبريس، فقد سبق لمصالح الدرك الملكي لبلفاع أن أوقفت سائق دراجة نارية يتوفر على شهادة تأمين منتهية الصلاحية، قبل أن يُدلي في اليوم الموالي بشهادة تأمين أخرى سارية المفعول تهم الدراجة المحجوزة نفسها. وأمام الشكوك التي حامت حول الواقعة، تم تكليف المركز القضائي لبيوكرى بمباشرة البحث في القضية، حيث تم الاهتداء، بناء على إفادات سائق الدراجة الذي تم إيقافه، إلى صاحب مكتبة ببلفاع يشتبه بوقوفه وراء تزوير تاريخ شهادة التأمين.

ومن المنتظر أن تستمع مصالح المركز القضائي إلى دركي ببلفاع، تم ذكره في الأبحاث الجارية على ذمة القضية، للاشتباه بتورطه في توجيه صاحب الدراجة إلى المكتبة المذكورة من أجل نيْل شهادة التأمين، قصد عدم اتخاذ قرار الحجز في حقه. فيما احتفظ بصاحب المكتبة وسائق الدراجة رهن الحراسة النظرية.

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