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كُتّاب وآراء
مديرية الصحة ببني ملال تستنكر تخريب مستشفى
استنكرت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة ما وصفته بـ"التصرفات المشينة وغير الأخلاقية تجاه المؤسسات الصحية والعاملين بها، والتي تضرب عرض الحائط كل المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة لتقريب وتحسين الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمواطنات بجهة بني ملال خنيفرة".
وأكدت المديرية الجهوية للصحة، من خلال بلاغ توصلت به هسبريس، أنها "تحتفظ لنفسها كمؤسسة إدارية تابعة لوزارة الصحة بحق اللجوء إلى القضاء ومتابعة كل من سولت له نفسه الاعتداء على مهنيي الصحة والممتلكات، وكل من ثبت في حقه هذا الجرم بعد انتهاء الأبحاث والتحريات من طرف النيابة العامة المختصة".
وجاء بلاغ المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة إثر الأحداث التي شهدها مستشفى القرب مولاي إسماعيل بقصبة تادلة ليلة الجمعة الماضي، بعد تسجيل وفاة أحد المرضى، إذ تم تخريب مجموعة من المعدات الطبية وتكسير الأبواب والنوافذ، خاصة بمصلحة المستعجلات، من طرف أقارب وأسرة الفقيد.