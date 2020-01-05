‪إصابة شخص بجروح في إطلاق نار نواحي الناظور‬

هسبريس من الناظور

أُصيب شخصٌ، في بلدية ازغنغان نواحي الناظور، بجروح خطيرة على مستوى الظهر استدعت نقله على الفور إلى "المستشفى الحسني" لتلقي العلاج، بعد أنْ أطلق عليه مجهول عيارا ناريا من بندقية صيد.

وحسب مصادر هسبريس فإن العملية جاءت في سياق تصفية حسابات بخصوص خلافٍ يجمع الضحية والمشتبه فيه، الذي كان على متن سيارة رباعية الدّفع؛ فتحيّن الفرصة لإطلاق النار على غريمه قبل فراره صوب وجهة غير محددة.

وعاشت ساكنة ازغنغان هلعا حقيقيا بعد سماعها لعلعة الرصاص الحي؛ فيما حلّت بالمكان عناصر أمنية لمعاينة الواقعة الخطيرة.

وفي وقت تعذّر على العناصر الأمنية استجواب المُصاب في المستشفى، نظرا لحالته الخطيرة، تجري حاليا جهود مكثفة لتوقيف المشتبه فيه.