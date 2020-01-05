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كُتّاب وآراء
جثة سائحة إيطالية تستنفر الأمن ضواحي الداخلة
عثر على سائحة إيطالية جثة هامدة، اليوم الأحد، على مستوى شاطئ بوطلحة الواقع ضواحي مدينة الداخلة.
وجاء العثور على الأجنبية، المزدادة سنة 1989، بعد بحث تمشيطي قادته مختلف الأجهزة الأمنية بإقليم الداخلة مباشرة عقب توصلها بإخبارية من طرف صديق مغربي للسائحة، أمس السبت، تفيد باختفائها عن الأنظار منذ الجمعة.
وفور إخطارها، انتقلت إلى شاطئ بوطلحة عناصر عن كافة المصالح الأمنية، وقامت بمسح تام للمكان، قبل أن تعمل على نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بالداخلة قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.