24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1418:3619:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. زلة لسان نتنياهو تؤكد امتلاك إسرائيل "قوة نووية" (5.00)

  2. المـــــواطنة... (5.00)

  3. عبارات معادية للإسلام على جدار مسجد في التشيك (5.00)

  4. آخر اللمسات قبل إطلاق ملعب "دونور" .. وداعا للتذاكر الورقية (3.00)

  5. "ماضوية البيجيدي" أمام "لجنة التنمية" تثير مخاوف "الصف الحداثي" (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جثة سائحة إيطالية تستنفر الأمن ضواحي الداخلة

جثة سائحة إيطالية تستنفر الأمن ضواحي الداخلة

جثة سائحة إيطالية تستنفر الأمن ضواحي الداخلة
مصطفى البكار
الأحد 05 يناير 2020 - 18:20

عثر على سائحة إيطالية جثة هامدة، اليوم الأحد، على مستوى شاطئ بوطلحة الواقع ضواحي مدينة الداخلة.

وجاء العثور على الأجنبية، المزدادة سنة 1989، بعد بحث تمشيطي قادته مختلف الأجهزة الأمنية بإقليم الداخلة مباشرة عقب توصلها بإخبارية من طرف صديق مغربي للسائحة، أمس السبت، تفيد باختفائها عن الأنظار منذ الجمعة.

وفور إخطارها، انتقلت إلى شاطئ بوطلحة عناصر عن كافة المصالح الأمنية، وقامت بمسح تام للمكان، قبل أن تعمل على نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بالداخلة قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبدو ربه الأحد 05 يناير 2020 - 19:12
من الواجب الاعتناء بسياح الاجانب وتوفير كل وساءل الترفيه لهم والحرس على امنهم وسلامتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.