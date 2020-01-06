ترويج المخدرات يُفضي إلى توقيف شاب في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت الفرقة المتنقلة للدّراجين التابعة لولاية أمن أكادير، الأحد، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأبرز مسؤول أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى حي الموظفين، موردا أن عملية تفتيشه أسفرت عن حجز 240 قرصا مخدرا من نوع "إكستازي" ومبلغ مالي متحصل من عملية ترويجها.

وتمت إحالة المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي احتفظت به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وفقا للمصدر ذاته.