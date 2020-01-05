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الرئيسية | حوادث | سيارة تُنهي حياة خمسيني دهسا نواحي اشتوكة

سيارة تُنهي حياة خمسيني دهسا نواحي اشتوكة

سيارة تُنهي حياة خمسيني دهسا نواحي اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 05 يناير 2020 - 20:20

لقي شخص في الخمسينات من العمر مصرعه على إثر حادثة سير نجمت عن دهس سيارة خفيفة لدرّاجة نارية كان يقودها، اليوم الأحد على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير وتزنيت، على مستوى منطقة "قهوة سالم" بنفوذ جماعة بلفاع ضواحي اشتوكة.

ووفق شهود عيان، فقد كانت الدراجة النارية تسير في اتجاه سير السيارة نفسه التي كانت قادمة من أكادير، قبل أن يُحاول سائق الدراجة الانحراف يسارا صوب دوار "آيت أحمد" الذي يقطن به، لتصدمه السيارة وترديه قتيلا بالمكان.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع إلى عين المكان حيث قامت بالإجراءات اللازمة، كما تم توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأكادير، والاحتفاظ بسائق السيارة تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث حول ظروف وملابسات الحادثة المميتة.

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