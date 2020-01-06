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كُتّاب وآراء
الغموض يلفّ العثور على جثة طفل في آيت اعميرة
عُثر على جثة طفل يبلغ عمره 11 سنة، اليوم الاثنين، وسط حوض مائي بإحدى الضيعات الفلاحية في دوار "باخير"، التابع لنفوذ الجماعة الترابية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها.
وكان المفارق للحياة توارى عن الأنظار قبل أيام، فوضعت أسرته تصريحا لدى مصالح الدرك الملكي بآيت اعميرة بشأن إجراء بحث عن متغيب، قبل أن يتم العثور على جثته اليوم.
وانتقلت السلطات المحلية بباشوية آيت اعميرة ومصالح الدرك الملكي إلى موقع الحادثة، من أجل إجراء المعاينات الأولية للجثة، ومباشرة التحقيقات اللازمة من أجل كشف ظروف وفاة الطفل.
وأمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير بتوجيه جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، قصد تشريحها وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة لفائدة البحث القضائي.