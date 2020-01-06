تنسيق أمني يحجز أطنانا من الحشيش بطانطان

هسبريس من الرباط

مكن تنسيق أمني بين عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من حجز كمية كبيرة من المخدرات، صباح اليوم الاثنين، نواحي مدينة طانطان.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن عناصر الفرقة الأمنية تمكنت من حجز طنين و988 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وضبط معدات للملاحة البحرية يشتبه في استخدامها في عمليات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر البلاغ أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية أسفرت عن رصد أحد المنازل بمنطقة صحراوية تبعد بحوالي 12 كيلومترا في الجنوب الغربي لمدينة طانطان يشتبه في تسخيره كقاعدة خلفية لتخزين المخدرات والمعدات البحرية المستعملة في التهريب، حيث تم توقيف مالكه البالغ من العمر 43 سنة، وحجز 101 رزمة من مخدر الشيرا تزن طنين و988 كيلوغراما، فضلا عن ضبط أربعة قوارب مطاطية وخمسة محركات، و12 حاوية للبنزين تسع لـ 720 لترا، علاوة على سيارة رباعية الدفع وبندقية صيد محشوة بـ16 خرطوشة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة على توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.