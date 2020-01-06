"مجمر" يخنق شابا حتى الموت بضواحي غفساي

رشيد الكويرتي من فاس

عثر على شاب (م. ض)، يبلغ من العمر 29 سنة، جثة هامدة داخل منزل أسرته الكائن بدوار الدويهر التابع لجماعة البيبان ضواحي غفساي، صباح اليوم الاثنين، بعد أن قضى نحبه اختناقا جراء استعماله الفحم الخشبي للتدفئة، بحسب ما رجحت مصادر هسبريس.

المصادر ذاتها أوضحت أن جثة الضحية اكتشفت من طرف أسرته ملقاة قرب باب غرفته، وذلك بعد أن حاول، فيما يبدو، الخروج منها بعد أن أحس بالاختناق، مبرزة أنه عثر داخلها على "مجمر" للحطب استخدمه الضحية ليلا للتدفئة إثر موجه الصقيع التي تجتاح المنطقة.

وبينما فتحت مصالح الدرك الملكي بغفساي تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث المميت، تم نقل جثة الفقيد نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، بأمر من النيابة العامة المختصة، لإخضاعها للتشريح الطبي.