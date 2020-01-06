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كُتّاب وآراء
"مجمر" يخنق شابا حتى الموت بضواحي غفساي
عثر على شاب (م. ض)، يبلغ من العمر 29 سنة، جثة هامدة داخل منزل أسرته الكائن بدوار الدويهر التابع لجماعة البيبان ضواحي غفساي، صباح اليوم الاثنين، بعد أن قضى نحبه اختناقا جراء استعماله الفحم الخشبي للتدفئة، بحسب ما رجحت مصادر هسبريس.
المصادر ذاتها أوضحت أن جثة الضحية اكتشفت من طرف أسرته ملقاة قرب باب غرفته، وذلك بعد أن حاول، فيما يبدو، الخروج منها بعد أن أحس بالاختناق، مبرزة أنه عثر داخلها على "مجمر" للحطب استخدمه الضحية ليلا للتدفئة إثر موجه الصقيع التي تجتاح المنطقة.
وبينما فتحت مصالح الدرك الملكي بغفساي تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث المميت، تم نقل جثة الفقيد نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، بأمر من النيابة العامة المختصة، لإخضاعها للتشريح الطبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
كلما أقرأ أخبار الاختناق بالفحم
أتذكر ليلة من ليالي فبراير2003 حينما نجوت من موت محقق
نتيجة استعمال الفحم الخشبي لتدفئة الغرفة. والمصيبة انني كنت اقيم
وحيدا في المسكن بعيدا عن العائلة، والجميل أن القدر كتب لي عمرا طويلا
رغم أن رأسي مازال يوجعني منذ تلك الحادثة
اصيكم إخوتي أن تحرصوا على ترك مساحة صغيرة تفصل أسفل الباب والأرضية والتي تسمح بتجدد الهواء داخل الغرفة فلولا تلك الفجوة لكنت هالكا الآن