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الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز 500 لتر من "الماحيا" قرب تزنيت

الدرك يحجز 500 لتر من "الماحيا" قرب تزنيت

الدرك يحجز 500 لتر من "الماحيا" قرب تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 06:48

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي تزنيت، من تفكيك معمل سري لصنع وتقطير مسكر ماء الحياة على مستوى النفوذ الترابي لجماعة تازروالت.

وأفاد مصدر مطلع جريدة هسبريس الإلكترونية بأن العملية التي جاءت إثر مداهمة العناصر الدركية لأحد المنازل القديمة الواقعة بدوار تكدمين بزاوية سيدي أحمد أوموسى، أسفرت عن حجز 500 لتر من مسكر "الماحيا"، من بينها كمية في طور الصنع، إضافة إلى مواد ومعدات تستعمل في إعداد هذه المادة المسكرة.

كما مكنت العملية ذاتها من توقيف شاب مزداد سنة 1994، كان يستغل المنزل الذي تعود ملكيته لأحد أفراد عائلته في ممارسة أنشطته الممنوعة.

وجرى إيداع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، غدا، قصد متابعته بالمنسوب إليه.

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