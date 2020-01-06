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الرئيسية | حوادث | جمعية تقاضي "ولد لكرية" بسبب "عاش الشعب"

جمعية تقاضي "ولد لكرية" بسبب "عاش الشعب"

جمعية تقاضي "ولد لكرية" بسبب "عاش الشعب"
هسبريس من مكناس
الاثنين 06 يناير 2020 - 21:25

تقدمت جمعية شباب البيعة لمغرب الغد بمدينة مكناس بشكاية من أجل السب والقذف وازدراء الأديان إلى مصالح النيابة العامة بابتدائية مكناس، اليوم الاثنين، ضد مغني "الراب" المعروف بولد لكرية، ملتمسة فيها إصدار أمر بفتح بحث مستعجل بالاستماع إليه والاطلاع على قرص، أرفقته بالشكاية، لأغنية "عاش الشعب".

الجمعية أوضحت في شكايتها أنها تود رفع هذه الدعوى ضد الملقب بـ"ولد لكرية" لكون كلمات أغنية "عاش الشعب" "تمس أحد رموز الدولة وثوابتها"، "كما أن تلك الكلمات كانت سببا مباشرا في اعتقال أحد الشباب الذي تناقلها على حائطه على فيسبوك، وحوكم بثلاث سنوات سجنا"، مرفقة كتابها بالقرائن التي اعتمدتها المحكمة، وما تم تكييفه من طرف النيابة العامة في هذه القضية.

جمعية شباب البيعة لمغرب الغد ذكرت في شكايتها، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن الأغنية المذكورة "تحمل في طياتها كلمات سب وشتم في شخص صاحب الجلالة محمد السادس"، وتتضمن "كلمات تحرض على ازدراء الأديان"، مبرزة أن ذلك "أمر يرفضه المغاربة قاطبة بعد أن عاشوا زمنا طويلا على الوحدة الوطنية".

واعتبرت الجمعية المذكورة، في شكايتها التي بعثت بنسخة منها إلى رئاسة النيابة العامة، مضمون الأغنية المذكورة "لكمات في وجه مجتمع بأكمله، بالنظر لما تضمنته من إساءة للمغاربة، وتحقير للمستمعين والمشاهدين، وخلخلة للحمة الاجتماعية"، مردفة أنها "تحرض على الفساد الأخلاقي، وتناول المخدرات، وكل السلوكات اللقيطة".

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