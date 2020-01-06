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الرئيسية | حوادث | اعتقال امرأة رمت توأما في القمامة بمدينة الريش

اعتقال امرأة رمت توأما في القمامة بمدينة الريش

اعتقال امرأة رمت توأما في القمامة بمدينة الريش
هسبريس من ميدلت
الاثنين 06 يناير 2020 - 19:17

أوقفت مصالح الأمن الوطني بمدينة الريش، إقليم ميدلت، اليوم، امرأة حاولت التخلص من توأم في حاوية للنفايات قرب المحطة الطرقية بالمدينة ذاتها.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن بعض العاملين بالمحطة الطرقية عاينوا امرأة نزلت من إحدى حافلات النقل العمومي ترمي شيئا في القمامة بطريقة غريبة وحركات وتصرفات غير طبيعية وركبت بعدها سيارة أجرة من الحجم الكبير.

وكشفت المصادر نفسها أن هؤلاء العاملين اكتشفوا أن المرأة رمت ابنيها في القمامة، فأخبروا العناصر الأمنية التي عجلت بتوقيف المتهمة في سيارة الأجرة واقتيادها إلى مركز الشرطة للاستماع إليها في محضر رسمي حول هذه النازلة.

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