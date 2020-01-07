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كُتّاب وآراء
أقراص مهلوسة تضع بائع فواكه في قبضة الأمن
عرضت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، بائع فواكه على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة، كان يستعمل عربة مجرورة لبيع الفواكه للتمويه عن نشاطه الإجرامي المتمثل في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، قبل أن يتم توقيفه في حالة تلبّس.
وزادت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية للموقوف أسفرت عن حجز ما مجموعه 120 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع، وكمية من مخدر الشيرا، ومبالغ مالية من عائدات نشاطه المحظور.