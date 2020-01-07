مصرع شخصين في حادث مروري بـ "أولاد حريز"

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، الإثنين، بإحالة جثتي رجل وامرأة على قسم الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لإخضاعهما للتشريح الطبي أو المعاينة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالكين توفيا في الساعات الأولى من يوم الإثنين نتيجة اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة على مستوى الطريق الرابطة بين برشيد وحد السوالم، في النفوذ الترابي لعاصمة أولاد حريز.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية برشيد جهوية سطات وممثل عن السلطات المحلية إلى عين المكان حيث جرت معاينة الواقعة ونقل جثتي الهالكين نحو المشرحة بسطات، لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد ظروف وملابسات الحادثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.