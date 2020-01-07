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الرئيسية | حوادث | الرشوة تورط موظفا بالإنعاش الوطني في الدخيصة

الرشوة تورط موظفا بالإنعاش الوطني في الدخيصة

الرشوة تورط موظفا بالإنعاش الوطني في الدخيصة
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 10:05

أوقفت مصالح الدرك الملكي موظفا بقيادة الدخيصة ضواحي مكناس، تابعا للإنعاش الوطني، مساء الإثنين، في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي قدره 2000 درهم على سبيل الرشوة من امرأة سلالية.

مصدر هسبريس أورد أن توقيف المعني بالأمر جاء بناء على شكاية تقدمت بها إحدى موظفات العدل بمكناس إلى مصالح النيابة العامة، أفادت من خلالها بتعرض قريبتها المرأة السلالية للابتزاز من طرف الموظف المذكور، وذلك بمطالبتها بمبلغ مالي مقابل تمكينها من شهادة إدارية تتعلق بالأراضي السلالية بصفتها من ذوي الحقوق.

وأوضح المصدر ذاته أن التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة لدى ابتدائية مكناس، مكنت من توقيف المشتبه فيه، من داخل إحدى المقاهي بحي الضحى بجماعة الدخيصة، متلبسا بحيازة المبلغ المالي الذي ساوم به المعنية بالأمر.

وقد تم وضع المشتبه فيه، الذي يقيم ببلدية ويسلان، تحت تدبر الحراسة النظرية لأجل البحث، بحسب مصدر هسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد لعيوني الثلاثاء 07 يناير 2020 - 10:39
والله لا اعرف بعض الناس لا يخافون من الله وتانيا لازالوا يجهلون ان الهواتف توتق.وفي اي مكان يمكن له ان يلقى عليه القبض.لا تظن ان من يعطيك الرشوة بليد .فحتى وان لم يكن على دراية فان معارفه في القضاء والامن والادارات الاخرى سيرشدونه.
جنيت على نفسك وعلى عائلتك ما دنبهم. والله الفقر المدقع لا السجن
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