إجرام "الشينوي" يصل إلى النهاية بقيادة بلفاع

هسبريس من اشتوكة آيت باها

تمكّنت عناصر من القوات المساعدة بقيادة بلفاع، الثلاثاء، من توقيف شخص يُلقّب بـ"الشينوي"، كان موضوع عدة مذكرات بحث لضلوعه في أفعال إجرامية متعددة، ضمنها اعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد والسرقة الموصوفة.

وتدخّلت عناصر القوات المساعدة على إثر إخبارية بتواجد المعني بالأمر بمركز بلفاع، وقد أبدى مقاومة عنيفة وأشهر سلاحا أبيض من الحجم الكبير في وجهها قبل أن تتمكن من شلّ حركته وتحييد الخطر الناجم عنه.

وجرى تسليم الموقوف إلى مصالح الدرك، بتوجيه من قيادة بلفاع، من أجل تعميق البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه، كما تقاطر عدد من الضحايا على مركز الدرك الملكي من أجل التعرّف على المشتبه فيه.