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الرئيسية | حوادث | شاب ثلاثيني ينهي حياته مشنوقا في إقليم تنغير

شاب ثلاثيني ينهي حياته مشنوقا في إقليم تنغير

شاب ثلاثيني ينهي حياته مشنوقا في إقليم تنغير
هسبريس من تنغير
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 17:05

أعلن مصدر من السلطات المحلية بإقليم تنغير عن العثور على جثة رجل في الثلاثين من عمره، اليوم الثلاثاء، معلقة بعمود كهربائي بالطريق الرابطة بين إكنيون وتنغير على مستوى دوار تستيفت.

وحسب المعطيات التي وفرها المصدر ذاته، فإن الضحية "ح. إ" من مواليد سنة 1985 بدوار حرفوش جماعة واكليم، مطلق وأب لطفلين، تم العثور على جثته معلقة بعمود كهربائي.

وكشف المصدر ذاته أن الراحل كان يعاني من اضطرابات نفسية، ما قد يكون سببا في وضعه نهاية لحياته بهذه الطريقة البشعة.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية والوقاية المدنية إلى عين المكان حيث تمت معاينة الجثة ونقلها إلى قسم الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث الذي تجريه عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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